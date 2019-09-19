В Мордовии по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП с пострадавшими

В Атяшевском районе пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшими.

Указанное происшествие произошло вечером 18 сентября на 20-м километре дороги, соединяющей Атяшево и Ардатов. По предварительной информации, 53-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2110 в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус марки ГАЗ.

Виновник ДТП, а также две пассажирки микроавтобуса 60- и 68-летнего возраста доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Известно, что с начала нынешнего года водитель легковушки несколько раз привлекался к ответственности за превышение скорости, а несколько лет назад автомобилист был задержан по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф