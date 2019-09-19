Гороскоп на 20 сентября: Близнецам стоит опасаться аферы, Львам будет трудно с наукой, а Весы ждет новое знакомство

Овен

В этот день у Овнов может не получиться вернуть своим близким, пребывающим в плохом настроении, радость и веселье. Покажите что вам не все равно, но не навязывайте помощь.

Телец

Творческие потуги Тельцов, вероятнее всего, не увенчаются успехом, поскольку вместо комедии из-под их пера будет выходит триллер. Вероятно, дело в душевном состоянии Тельца.

Близнецы

Приятель постарается в этот день затащить Близнецов в финансовую авантюру, уверены звезды. Следует отказаться от участия в этом предприятии всеми правдами, а если не выйдет, то и неправдами тоже.

Рак

Раки в этот день могут расстроиться из-за ссоры с коллегой на работе, но не следует принимать последствия конфликта слишком близко к сердцу. Вскоре все изменится в лучшую сторону.

Лев

Гранит науки, который Лев «грызет» последние дни, может оказаться крепче, чем он себе представлял. Не бойтесь, проблема не в вас, просто нужно попросить помощи у человека, отлично знающего предмет.

Дева

Звезды уверены, что в этот день подсказки для Дев могут прийти из их собственных снов. Если же Дева не запоминает сны (или они им не снятся), то следует оглянуться вокруг – решение проблемы находится на самом видном месте.

Весы

Представителей этого знака ждет знакомство с интересной личностью на социальном мероприятии. Правда, звезды предупреждают о том, что Весам не следует слепо верить каждому слову нового знакомого.

Скорпион

Скорпионам, вероятнее всего, не удастся в этот день найти то, что они так отчаянно ищут. Не расстраивайтесь, Скорпионы, и начните поиск заново, но уже в другой день.

Стрелец

Логика Стрельцов будет в этот день побеждена их эмоциями, которые не позволят принять важное решение. Следует разобраться в появившихся чувствах, ведь они, скорее всего, возникли не на пустом месте.

Козерог

Козерогов посетит знакомый или знакомая и предложит реализовать совместный проект. Следует все хорошенько обдумать, но если и соглашаться, то точно не в этот день.

Водолей

Уставшие за день Водолеи должны будут еще вечером идти на встречу, но звезды советуют отложить визит и пойти домой, чтобы хорошенько отдохнуть.

Рыбы

На Рыб может напасть чувство вины за совершенную накануне непрактичную и дорогую покупку, но ни в коем случае не следует ее возвращать, уверены звезды.

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