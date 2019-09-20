Гороскоп на 21 сентября: Тельцы и Близнецы получат недостоверную информацию, Раки и Весы будут рассеянными, а Девам не стоит торопиться с принятием решений

Овен

В этот день Овнам следует быть предельно внимательными при исполнении своих служебных обязанностей, чтобы не упустить важную мелочь.

Телец

Поступившую к Тельцам информацию нельзя будет воспринимать всерьез до тех пор, пока она не получит подтверждение сразу из нескольких и не связанных между собой источников.

Близнецы

Близнецам также не следует принимать никаких решений на основании непроверенных данных. Только после перепроверки информации стоит приступать к обдумыванию ситуации.

Рак

Всегда собранный Рак в этот день будет растерянным и рассеянным. Следует собраться, иначе окружающие вас люди могут получить неверные сигналы.

Лев

Львы в этот день могут увидеть, что их близким плохо, но те замкнутся в себе. Дайте понять, что вы готовы прийти на помощь, но не заставляйте ее принять.

Дева

В этот день Девы могут получить плохие новости, которые заставят их задуматься о смене места работы. Даже если это случиться, никаких действий в этом направлении предпринимать не стоит.

Весы

Весы также будут рассеяны, и если они не смогут собраться, то всю работу лучше отложить на другой день.

Скорпион

Скорпионы в этот день обретут дар оракула, как им будет казаться, но не спешите делать ставки на свои прогнозы, так как они в большинстве своем окажутся ошибочными.

Стрелец

Страшный сон может вывести Стрельца из равновесия с самого утра, однако следует взять себя в руки, ведь это всего лишь сон.

Козерог

Недосказанность в отношениях с родными и близкими может сослужить плохую службу Козерогам. Постарайтесь сделать все, чтобы не осталось недомолвок.

Водолей

Водолеям в этот день следует прислушиваться к окружающим, даже если их речи кажутся на первый взгляд лишенными смысла.

Рыбы

У Рыб могут произойти изменения в романтических отношениях. Если таковых нет, тогда следует ждать, что кто-то из знакомых проявит не только дружественный интерес к вашей персоне.

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