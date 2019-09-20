Житель Мордовии, который не выплачивал алименты, отработал 40 часов обязательных работ

В Больших Березниках местный житель, который не выплачивал алименты, отработал 40 часов обязательных работ.

Житель указанного населенного пункта был привлечен к административной ответственности за то, что без уважительных причин не выплачивал средства на содержание ребенка.

В отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 40 часов обязательных работ. Должник был задействован в работах по уборке улиц и тротуаров от мусора.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФССП РФ по Мордовии.

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Источник: r13.fssprus.ru