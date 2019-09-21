Гороскоп на 22 сентября: у Львов и Рыб начался прилив творческих сил, Девам нужна поддержка, а Весам стоит держаться в стороне

Овен

Ситуация с родными может вынудить Овнов общаться с малоприятными людьми, а недостаток знаний в определенной области только ухудшит положение.

Телец

До Тельцов в этот день дойдут сплетни об их лучшем друге, но прежде чем сомневаться в товарище, следует изучить факты, а не чужие пересуды.

Близнецы

Есть высокая вероятность, что Близнецам придется отказаться от запланированной покупки, поскольку внезапно могут возникнуть финансовые трудности.

Рак

Раки могут чувствовать себя оскорбленными или даже преданными в этот день, поскольку они узнают о нехорошем поступке родного или близкого человека.

Лев

Львы в этот день ощутят творческий подъем, однако не стоит спешить с реализацией задумки. Дайте идее «созреть» и тогда она станет еще интереснее и привлекательнее.

Дева

Отсутствие поддержки со стороны партнеров может помешать довести до логического финала дело, над которым долгое время трудилась вся команда.

Весы

Не стоит ввязываться в чужую драку и тем более принимать чью-то сторону, Весы! Оказать моральную поддержку друзьям, конечно, нужно, но в итоге стороны разберутся без вас.

Скорпион

Импульсивным, как правило, Скорпионам звезды зачастую советуют успокоиться, но в этот день можно будет даже рвануть в незапланированный отпуск, если нет никаких дел на ближайшее время.

Стрелец

К Стрельцам в этот день могут обратиться за кредитом. Используйте интуицию, чтобы понять, давать в долг или нет.

Козерог

Звезды предупреждают Козерогов о приступе меланхолии, который нападет «без объявления войны». В такой ситуации работа или другое любимое дело станет лучшим средством спасения.

Водолей

Водолеи могут чувствовать себя уставшими с самого утра в этот день. Вероятнее всего дело в стрессе, поэтому звезды рекомендуют хорошенько отдохнуть.

Рыбы

Рыбы испытают прилив творческих сил, но их следует пустить на изучение чего-то нового. Еще звезды уверяют, что не следует стесняться сказать о своих чувствах любимому человеку.

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