Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о порядке действий при пожаре в общественном транспорте

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о правилах поведения при пожаре в общественном транспорте.

Изначально следует сообщить о возгорании водителю, потребовать от него остановиться и открыть двери. Затем нужно как можно быстрее выйти из салона транспортного средства, оказывая при этом помощь тем пассажирам, которые по тем или иным причинам не могут оперативно выйти на улицу.

В случае блокирования дверей для эвакуации нужно использовать аварийные люки в крыше и боковые стекла.

Выбравшись из салона, следует как можно дальше отойти от горящего транспортного средства.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru