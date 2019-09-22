ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминает о правилах, соблюдение которых поможет избежать короткого замыкания

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о правилах, соблюдение которых поможет избежать короткого замыкания.

Если два проводника, которые не имеют изоляции, накоротко соединяются, происходит резкое возрастание тока в сети, что в итоге приводит к разогреву или воспламенению проводников.

Чтобы избежать короткого замыкания, нужно монтировать и эксплуатировать электроустановки, строго соблюдая нормы безопасности. Подбор электрооборудования должен производиться в соответствии с величиной тока, напряжением, характером окружающей среды. Также следует в обязательном порядке регулярно производить профилактические осмотры и измерения сопротивления изоляции. Кроме того, нужно правильно выбирать аппараты защиты, которые предназначены для отключения поврежденного участка раньше, чем может произойти воспламенение изоляции.

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Источник: 13.mchs.gov.ru