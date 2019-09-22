ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминает о правилах оказания помощи при отравлении угарным газом

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о правилах оказания первой помощи гражданам, отравившимся угарным газом.

Следует знать основные признаки отравления, дабы вовремя оказать помощь пострадавшему. Дело в том, что угарный газ не имеет запаха. В случае отравления данным газом человек начинает чувствовать сильную головную боль. Также имеет место удушье. При повышенной концентрации угарного газа возникает паралич и потеря сознание, спустя 30 минут после этого наступает смерть.

Дабы спасти человека, отравившегося угарным газом, в первую очередь его следует вынести на свежий воздух. Затем нужно освободить пострадавшего от тесной одежды и дать ему понюхать нашатырный спирт.

Если пострадавший в сознании, ему нужно обеспечить покой и непрерывный доступ кислорода. Если же человек перестал дышать, необходимо сделать ему искусственное дыхание.

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Источник: 13.mchs.gov.ru