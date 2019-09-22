Гороскоп на 23 сентября: Ракам нужно как можно раньше начать день, Львам понадобится свежий взгляд, а Весы и Водолеи смогут сделать вообще все

Овен

У Овнов в этот день будет достаточно энергии для реализации всех задуманных дел, однако без общения с единомышленниками, которые окажут поддержку, это сделать не удастся.

Телец

Звезды напоминают Тельцам о том, что важна конечная точка пути, а не сам процесс ее достижения, поэтому не стоит экономить силы, ведь финалом путешествия станет достойное вознаграждение.

Близнецы

Решительные и напористые Близнецы отчаянным рывком смогут достичь заветной вершины, к которой ранее нельзя было даже приблизиться.

Рак

Ракам следует начать свой день как можно раньше и тогда они смогут добиться всего, чего только захотят. Если же Раки решат утром поваляться в кровати чуть дольше, то удача обойдет их стороной.

Лев

Новое восприятие окружающего мира или же свежий взгляд на вещи поможет Львам реализовать планы, но может подвести эмоциональная сторона – если сдадут нервы, то высока вероятность скандала с коллегами.

Дева

Дев могут ввести в заблуждение недостоверной информацией, поэтому перед тем как принимать важные решения стоит перепроверить все полученные данные.

Весы

В этот день Весы будут просто окрылены – им удастся реализовать практически все, что будет задумано.

Скорпион

Скорпионы в этот день окажутся на распутье, ведь вокруг откроется столько возможностей, но силы можно будет приложить только в одном направлении.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам быть добрее к окружающим, и тогда их планы на этот день получат поддержку, без которой реализация задуманного окажется под вопросом.

Козерог

Склонность Козерогов к удержанию внутри себя накопившихся проблем может выйти им боком, поэтому лучше будет сбросить этот эмоциональный груз, и тогда движение вперед пойдет быстрыми темпами.

Водолей

Просто великолепный день для Водолеев, которым будет удаваться все, за что они возьмутся. Однако следует не только получать призы, но и не забывать одаривать находящихся рядом людей.

Рыбы

Юмор и даже сарказм будут сегодня как нельзя кстати, Рыбы. Правда, не следует сразу же отвечать на реплики и колкости окружающих, лучше выбрать удачный момент и сразить соперников наповал меткой фразой.

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