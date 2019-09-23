Гороскоп на 24 сентября: Тельцы и Девы могут получить прибыль, Весам лучше отправиться в путешествие, а Скорпионов завалят новой информацией

Овен

Тяжелый для Овнов день следует завершить на веселой вечеринке в кругу друзей, где вас не только развеселят, но и, весьма вероятно, предоставят ценную информацию.

Телец

У Тельцов намечается хоть и трудный, но весьма прибыльный день. Искать источники финансовых поступлений стоит в сфере компьютерных технологий, уверены звезды.

Близнецы

Компьютерные технологии также многое могут дать и Близнецам, правда их прибылью станет веселое настроение.

Рак

Раков в этот день просто перегрузят новой информацией, которую он с трудом сможет обработать. Вечером лучше будет прогуляться и привести мысли в порядок, иначе о спокойном сне можно забыть.

Лев

Вокруг Льва в этот день будут происходить события с участием большого количества людей. Возможно, это будут съемки фильма, а может быть и собрание местных активистов.

Дева

Девам не следует бояться начинать разбираться в нюансах новых технологий, ведь в итоге именно они смогут помочь заработать дополнительные средства.

Весы

Весам стоит в этот день попробовать совершить путешествие, о котором они мечтали уже давно, но ранее все никак не удавалось его организовать.

Скорпион

Слишком насыщенный день у Скорпионов – встречи с новыми людьми, свежие данные и масса информации для размышления. Вечером нужно успокоиться, чтобы просто заполучить возможность уснуть.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут просто устать от встреч с новыми, хоть и весьма интересными людьми – столько их будет много. Одно из новых для Стрельца лиц сможет стать если не другом, то очень близким человеком.

Козерог

Новые технологии и новые люди откроют перед Козерогами огромные перспективы, только вот чтобы перебрать всю массу предложений, придется затратить немало сил и времени.

Водолей

Водолеи в этот день будут весьма далеки от прагматизма и реальных дел, возможно лучше будет совершить путешествие и побыть в одиночестве.

Рыбы

Встреча с друзьями пройдет настолько удачно, что запланированная как разовая акция она вполне может стать регулярной.

Читайте также Гороскоп на сентябрь: Тельцы «в шоколаде», Львы встретят новую любовь, а Козероги забудут о шопинге