Спортсмены из Мордовии успешно выступили на международных соревнованиях по подводному спорту

Спортсмены из Мордовии завоевали 13 медалей на международных соревнованиях по подводному спорту.

Кубок мира по подводному плаванию недавно завершилась в Таиланде.

Воспитанники спортивного центра «Старт», которые являются подопечными тренеров Видяскиной Татьяны и Потапова Игоря, представляли Мордовию на рассматриваемых соревнованиях.

Гончаренко Ирина стала победителем в дисциплине «Подъем груза», вместе с Кисляковым Сергеем данная спортсменка завоевала серебряные медали в дисциплине «Октопус».

Кисляков Сергей стал вторым в дисциплине «Подъем груза» и занял третье место в дисциплине «Торпеда».

Потанин Андрей завоевал третье место в дисциплине «Подъем груза».

Также команда Мордовии, в состав которой вошли Гончаренко Ирина, Мамыкина Алина, Потанин Андрей и Сенкин Кирилл, заняла первое место в эстафете 4х50 «Торпеда».

В эстафете 4х100 «Триал» команда Мордовии, в состав которой на данном этапе вошли Гончаренко Ирина, Мамыкина Алина, Новиков Александр и Кисляков Сергей, заняла третье место.

Также читайте о том, что в Саранске прошли соревнования по легкой атлетике.

Источник: festdiving.com