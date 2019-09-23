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Спортсмены из Мордовии успешно выступили на международных соревнованиях по подводному спорту

Спортсмены из Мордовии успешно выступили на международных соревнованиях по подводному спорту

Спортсмены из Мордовии завоевали 13 медалей на международных соревнованиях по подводному спорту.

Кубок мира по подводному плаванию недавно завершилась в Таиланде.

Воспитанники спортивного центра «Старт», которые являются подопечными тренеров Видяскиной Татьяны и Потапова Игоря, представляли Мордовию на рассматриваемых соревнованиях.

Гончаренко Ирина стала победителем в дисциплине «Подъем груза», вместе с Кисляковым Сергеем данная спортсменка завоевала серебряные медали в дисциплине «Октопус».

Кисляков Сергей стал вторым в дисциплине «Подъем груза» и занял третье место в дисциплине «Торпеда».

Потанин Андрей завоевал третье место в дисциплине «Подъем груза».

Также команда Мордовии, в состав которой вошли Гончаренко Ирина, Мамыкина Алина, Потанин Андрей и Сенкин Кирилл, заняла первое место в эстафете 4х50 «Торпеда».

В эстафете 4х100 «Триал» команда Мордовии, в состав которой на данном этапе вошли Гончаренко Ирина, Мамыкина Алина, Новиков Александр и Кисляков Сергей, заняла третье место.

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Источник: festdiving.com