В одной из колоний Мордовии прошел семинар с начальниками отрядов по воспитательной работе

На базе исправительной колонии №4 УФСИН РФ по Мордовии прошел семинар с начальниками отрядов.

В ходе указанного семинара были рассмотрены вопросы, касающиеся создания условий для получения начального общего, основного общего, среднего общего и высшего образования осужденными.

В рассматриваемом мероприятии приняли участие начальники отрядов по воспитательной работе исправительных учреждений Мордовии.

Заместитель начальника исправительной колонии №4 Дмитрий Романов подробно рассказал о порядке организации получения образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, для участников семинара была проведена экскурсия по территории колонии.

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Источник: 13.fsin.su