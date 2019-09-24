В УФСИН РФ по Мордовии было проведено занятие по обеспечению безопасности дорожного движения

С сотрудниками отдела по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии было проведено занятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Указанное занятие провел старший инспектор ДПС отдела ГИБДД ОМВД по Зубово-Полянскому району, капитан полиции Евгений Нуштаев.

До присутствующих была доведена информация о состоянии аварийности и правонарушений на территории дислокации подразделений УФСИН РФ по Мордовии. На интересующие сотрудников вопросы представителем ГИБДД были даны исчерпывающие ответы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su