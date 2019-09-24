Руководитель СУ СК РФ по Мордовии проведет личный прием граждан в Чамзинке

Руководитель СУ СК РФ по Мордовии Анатолий Викторович Ситников проведет личный прием граждан в Чамзинке.
Прием граждан будет проходить в период с 10:00 до 12:00 25 сентября по адресу – улица Терешковой, 24А.
К руководителю Анатолию Викторовичу Ситникову можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами Чамзинского межрайонного следственного отдела.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8-905-389-1000, 28-30-51 или (883437) 2-14-60.
Граждане, которые решат прийти на прием, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
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Источник: mordovia.sledcom.ru