Гороскоп на 25 сентября: Тельцам и Девам поможет интуиция, Львы встретят интересного человека, а Стрельцам следует быть предельно точными в высказываниях

Овен

Пришедший в гости к Овнам человек сообщит весьма полезные сведения, но их придется отделить от кучи пустых сплетен и пересудов.

Телец

В этот день интуиция Тельцов будет подсказывать им правильные решения, поэтому можно смело положиться на нее и не обдумывать неделями каждый шаг.

Близнецы

Близнецы вполне могут стать центром вечеринки или сердцем шумной компании, куда их пригласят, ведь в этот день они на высоте.

Рак

Дипломатические способности Раков помогут предотвратить назревающий дома скандал. Для представителей данного знака важным станет проект, идея которого появится у них в этот день.

Лев

Львы познакомятся в этот день с очень умным человеком, обладающим огромными познаниями в области, которая очень интересует представителей данного знака.

Дева

Интуиция будет вести Дев в этот день – из-за более точного ощущения и понимания мотивов окружающих, представителям данного знака удастся наладить с ними более тесные отношения.

Весы

Весам предстоит успокаивать своих друзей, знакомых или близких, у которых не самый лучший день. Среди окружающих Весы смогут найти нового знакомого.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут смело предложить идею вечеринки или того, как весело и здорово можно провести время с компанией, которая очень обрадуется такой затее.

Стрелец

Несмотря на хороший настрой и уверенность в себе Стрельцов, их слова о своих чувствах могут быть неверно истолкованы близким человеком, поэтому старайтесь выражаться как можно проще и точнее.

Козерог

Козероги в этот день смогут провести отличный вечер со своим избранником, если до этого времени у них не возникнет ссоры из-за банального недопонимания.

Водолей

Творческая натура Водолеев в этот день полностью раскроется, поэтому смело реализуйте задуманные ранее проекты, пишите стихи, сочиняйте музыку, рисуйте картины и тому подобное.

Рыбы

Финансовые поступления порадуют Рыб, которые захотят обновить или освежить свой дом, к примеру, покупкой новой мебели.

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