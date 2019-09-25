Психолог УФСИН РФ по Мордовии принимает участие в проекте «Старшее поколение – наше будущее»

Психолог психологической лаборатории лечебно-профилактического учреждения №21 УФСИН РФ по Мордовии Надежда Дорожкина принимает участие в социальном проекте «Старшее поколение – наше будущее».

В рамках проекта Надежда Дорожкина проводит занятия в трех домах-интернатах Мордовии. Ширингушский дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также его филиалы, расположенные в Тарханской Потьме и Зубовой Поляне, являются заведениями, в которых реализуется упомянутый проект

В работе с пожилыми людьми Надежда Дорожкина использует тренинговую групповую деятельность, музыкотерапию, психогимнастику, базовые техники телесноориентированной терапии и многие другие методы.

Правила проекта предусматривают участие психологов и волонтеров в проведении культурно-массовых мероприятиях, посвященных определенным календарным датам и праздникам.

В настоящее время завершен второй этап трехэтапной реализации проекта. Целью данного этапа стало регулирование деятельности и повышение качества оказания помощи престарелым, проживающим в пансионатах (интернатах). Пожилые граждане и люди с ограниченными способностями на групповых тренинговых мероприятиях повышают уровень самооценки, укрепляют чувство самостоятельности и независимости, а также восстанавливают навыки социального взаимодействия.

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Источник: 13.fsin.su