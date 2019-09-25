Представители УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в соревнованиях по волейболу

Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в региональных соревнованиях по волейболу.

Более 100 спортсменов соревновались в спортивном зале «Динамо», расположенном в Саранске.

Состязания проводились по олимпийской системе. Все спорные ситуации рассматривала судейская бригада.

По итогам игр команда УФСИН РФ по Мордовии заняла третье место.

Также стоит отметить, что в номинации «Лучший связующий» победу одержал сотрудник УФСИН РФ по Мордовии Шавкет Хайдуков.

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Источник: 13.fsin.su