Гороскоп на 26 сентября: у Близнецов начинается черная полоса, Львам нужно выбрать хобби, а для Скорпионов откроются новые горизонты

Овен

Нежелание Овнов вставать с кровати в этот день звезды полностью поддерживают. Отдохните, пусть этот мир покрутится денек без вас.

Телец

У энергичных Тельцов намечается просто отличный день. Усердно поработав, можно будет вполне справедливо рассчитывать на заслуженную награду.

Близнецы

Наступает не самое благоприятное время для Близнецов, которым, правда, везло последние пару месяцев. Постарайтесь пройти полосу неудач с минимальными потерями, впрочем, они вас закалят.

Рак

Отличное время, чтобы отправиться в путешествие, Раки. Абсолютно не имеет значения, будет это ваш личный выбор или командировка, главное, что вы окажетесь в новом месте.

Лев

Рутинная или скучная работа уже надоела, но нужно как-то зарабатывать. Пора Льву выбрать для себя увлекательное хобби, чтобы разнообразить жизнь.

Дева

Девам, прошедшим этап жизненных сложностей, теперь будет сложнее столкнуться с неприятностями, однако фортуна не прекратит попытки испытать вас снова и снова.

Весы

Если Весы потеряли на миг уверенность в себе, то стоит оглянуться вокруг и посмотреть на творения рук ваших. Это придаст новых сил для реализации давно задуманных планов.

Скорпион

Встреча с новым человеком откроет для Скорпионов такие горизонты, которые ранее ему были неведомы.

Стрелец

Стрельцов, которых до последнего времени часто критиковали на работе, в этот день могут похвалить за все старания, направленные на исправление ошибок.

Козерог

В этот день у Козерогов будет отличное настроение и масса возможностей для того, чтобы с пользой и удовольствием истратить неуемную энергию.

Водолей

Загнанные в кроличью нору Водолеи почувствуют в этот день облегчение – больше не нужно будет бежать изо всех сил, чтобы оставаться на одном месте.

Рыбы

Те Рыбы, которые в последние дни тратили много своего личного времени на помощь другим людям, будут вознаграждены.

Читайте также Гороскоп на сентябрь: Тельцы «в шоколаде», Львы встретят новую любовь, а Козероги забудут о шопинге