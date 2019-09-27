В Саранске пойдет под суд водитель автобуса, который сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске суд вынесет приговор в отношении водителя автобуса, который сбил женщину на пешеходном переходе.

Происшествие произошло утром 10 июля нынешнего года. 58-летний мужчина, находясь за рулем автобуса марки МАЗ, во время движения по проспекту 50 лет Октября совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшая получила телесные повреждения.

Водитель автобуса свою вину не отрицает.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины находятся на рассмотрении суда.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru