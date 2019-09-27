В Саранске КУ «Городское жилищное агентство» консультирует граждан в сфере организации муниципальных услуг

Отдел правового сопровождения казенного учреждения городского округа Саранск «Городское жилищное агентство» оказывает юридические консультации гражданам в сфере организации муниципальных услуг, оказываемых учреждением.

Юрисконсульты отдела правового сопровождения представляют гражданам информацию по вопросам обмена жилыми помещениями и приватизации муниципальных жилых помещений.

С начала нынешнего года в отдел за юридической консультацией обратилось 50 человек.

Обратиться за консультацией можно по адресу: г. Саранск, ул. Полежаева, д. 161, каб.9.

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Источник: adm-saransk.ru