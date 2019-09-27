В Саранске охранник торгового центра украл деньги и мобильный телефон у посетителя

В Саранске охранник торгового центра подозревается в краже денежных средств и мобильного телефона у посетителя.

52-летний посетитель одного из торговых центров Саранска забыл в туалетной комнате барсетку. Спустя некоторое время данную барсетку обнаружил 36-летний охранник торгового центра, который похитил из неё мобильный телефон и денежные средства в сумме 9 тыс. рублей.

Подозреваемый не отрицает свою вину.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении охранника торгового центра.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф