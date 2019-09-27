Молодежная футбольная команда «Мордовия-М» со счетом 3:0 обыграла ФК «РЦПФ «Нижний Новгород-М»

Молодежная футбольная команда «Мордовия-М» со счетом 3:0 одержала уверенную победу над ФК «РЦПФ «Нижний Новгород-М».

Указанный матч прошел 26 сентября в Саранске. Местом проведения игры стал стадион «Старт».

На 28-й минуте матча Герман Поветкин, успешно реализовав пенальти, отправил первый мяч в ворота команды из Нижнего Новгорода. На 44-й минуте игры Дмитрий Купцов записал на счет «Мордовии-М» второй гол. Данила Калиханов на 70-й минуте матча отправил в ворота команды из Нижнего Новгорода третий мяч.

В турнирной таблице первенства МФС «Приволжье» «Мордовия-М» в настоящее время занимает седьмое место.

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Источник: mordovia-sport.ru