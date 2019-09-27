Гороскоп на 28 сентября: Тельцов спасет прагматизм, у Дев намечается великолепный день, а Весам и Скорпионам следует набраться терпения

Овен
В этот день Овнами попытаются управлять, но нельзя дать шанса кукловоду заставить вас идти по указанному им пути.
Телец
Несмотря на романтическое настроение Тельцов, их главным оружием в этот день будет прагматизм и умение быстро взять ситуацию под свой контроль.
Близнецы
При принятии решений Близнецы могут бросаться из одной крайности в другую, что усугубится их нерешительностью. «Отключите» ум и принимайте решения сердцем.
Рак
Ракам в этот день не придется выбирать между умом и сердцем, поскольку они у представителей данного знака будут работать в унисон.
Лев
Занятым поисками «смысла жизни» Львам следует остановиться и посмотреть на близких. Возможно, ваше счастье уже рядом с вами и нужно просто удалять этому достаточно внимания.
Дева
Отличный день для Дев, которые с самого утра будут в приподнятом настроении. Вы открыты для любви и романтики, ваш разум проницателен, вам под силу сделать практически все.
Весы
Люди вокруг будут более эмоциональны, чем обычно, поэтому главной добродетелью Весов в этот день станет их терпение.
Скорпион
Усидчивость и внимание к деталям сделают Скорпионов повелителями этого дня. Принятие важных решений потребует концентрации всех сил и большого терпения при изучении данных.
Стрелец
Проблемы Стрельцов в отношениях с избранником помогут только укрепить вашу связь. Конфликта, правда, избежать не удастся, но постарайтесь минимизировать его последствия.
Козерог
Внутренняя уверенность Козерогов в своей правоте и своих силах помогут им пережить все невзгоды этого дня.
Водолей
Обычная для Водолеев практика анализировать ситуацию «по кусочкам» не сработает в этот день. Придется смотреть на картину в целом и принимать решение не мозгом, а сердцем.
Рыбы
Рыбам в этот день было бы хорошо перейти на следующий, более глубокий уровень в отношениях с новым знакомым и лучше его узнать.
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