Гороскоп на 28 сентября: Тельцов спасет прагматизм, у Дев намечается великолепный день, а Весам и Скорпионам следует набраться терпения

Овен

В этот день Овнами попытаются управлять, но нельзя дать шанса кукловоду заставить вас идти по указанному им пути.

Телец

Несмотря на романтическое настроение Тельцов, их главным оружием в этот день будет прагматизм и умение быстро взять ситуацию под свой контроль.

Близнецы

При принятии решений Близнецы могут бросаться из одной крайности в другую, что усугубится их нерешительностью. «Отключите» ум и принимайте решения сердцем.

Рак

Ракам в этот день не придется выбирать между умом и сердцем, поскольку они у представителей данного знака будут работать в унисон.

Лев

Занятым поисками «смысла жизни» Львам следует остановиться и посмотреть на близких. Возможно, ваше счастье уже рядом с вами и нужно просто удалять этому достаточно внимания.

Дева

Отличный день для Дев, которые с самого утра будут в приподнятом настроении. Вы открыты для любви и романтики, ваш разум проницателен, вам под силу сделать практически все.

Весы

Люди вокруг будут более эмоциональны, чем обычно, поэтому главной добродетелью Весов в этот день станет их терпение.

Скорпион

Усидчивость и внимание к деталям сделают Скорпионов повелителями этого дня. Принятие важных решений потребует концентрации всех сил и большого терпения при изучении данных.

Стрелец

Проблемы Стрельцов в отношениях с избранником помогут только укрепить вашу связь. Конфликта, правда, избежать не удастся, но постарайтесь минимизировать его последствия.

Козерог

Внутренняя уверенность Козерогов в своей правоте и своих силах помогут им пережить все невзгоды этого дня.

Водолей

Обычная для Водолеев практика анализировать ситуацию «по кусочкам» не сработает в этот день. Придется смотреть на картину в целом и принимать решение не мозгом, а сердцем.

Рыбы

Рыбам в этот день было бы хорошо перейти на следующий, более глубокий уровень в отношениях с новым знакомым и лучше его узнать.

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