Гороскоп на 29 сентября: Овны получат приятное сообщение, Близнецов пленит искусство, а перед Девами откроются новые карьерные перспективы

Овен

В этот день Овны могут получить сообщение, которое хоть и будет неожиданным, но весьма порадует представителей данного знака.

Телец

Новые технологии, а также оригинальные идеи насчет их использования помогут Тельцам получить дополнительную прибыль.

Близнецы

Звезды рекомендуют Близнецам посвятить этот день искусству: сходить в театр, кино, посетить музей или выставку.

Рак

Помимо нежданных гостей, в этот день в доме Раков может появится новая техника – компьютер или другая электронная техника.

Лев

Звонок или сообщение от давнего приятеля может заставить Львов отправиться в путешествие или же в гости к этому человеку.

Дева

Перед Девами в этот день откроются неожиданные карьерные перспективы, однако с такой стороны, которая никогда не рассматривалась представителями данного знака.

Весы

В этот день у Весов вполне может состояться небольшое путешествие в компании с любимым или близким человеком.

Скорпион

Скрытые проблемы или даже психологические комплексы Скорпионов могут выйти наружу из-за неожиданного визита давнего знакомого.

Стрелец

Звезды предупреждают, что стрелы купидона в этот день могут поразить сердце Стрельцов, которые внезапно увидят с романтической стороны уже знакомого им человека или же встретят прекрасного незнакомца.

Козерог

Энтузиазм и находчивость Козерогов могут указать способ, как использовать уже имеющиеся в распоряжении средства и технологии для получения дополнительного дохода.

Водолей

Друзья или знакомые в этот день могут увлечь Водолеев идеей посещения выставки или другого культурного мероприятия.

Рыбы

Чувство прекрасного у Рыб в этот день будет на подъеме. Возможно, что именно оно и их хороший вкус помогут выбрать новое жилище, которое станет домом их мечты.

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