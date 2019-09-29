Гороскоп на 30 сентября: Раки будут работать в одиночестве, Львам срочно нужна горячая ванна, а Весам просто недопустимо сорваться

Овен

Овны в этот день захотят пригласить друзей. Поводом для этого, возможно, станет новый дом или же завершенный ремонт в уже имеющемся. В любом случае гости будут в восторге и хозяин получит массу комплиментов.

Телец

Звезды уверены, что Тельцов в этот день потянет в путешествие. Вероятнее всего, это будет загородная поездка с другом или же компанией приятелей.

Близнецы

Если представителя знака Близнецы привлекает человек с работы, то избранник, вполне вероятно, сам проявит интерес к вашей персоне. Дальше действуйте по обстановке.

Рак

Ракам не удастся в это день переубедить своего компаньона, поэтому доводить дело до конца придется в одиночестве, но в этом есть и плюс: награду тоже делить не надо будет.

Лев

В этот день Львов будет мучить чувство, что они что-то забыли сделать. Как ни странно, но лучший способ вспомнить – расслабиться в горячей ванне.

Дева

Скорее всего Деве придется работать с близкими или родными людьми над одним важным проектом, поэтому звезды настоятельно рекомендуют выключить «режим начальника» и внимательно слушать временных коллег.

Весы

В день, когда Весам больше всего хочется побыть в одиночестве, к ним будет приковано всеобщее внимание из-за возможного продвижения по службе. Сорваться просто недопустимо, иначе наступят тяжелые в финансовом плане времена.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут встретить интересного человека, но не факт, что отношения с ним продлятся долго. Спешите насладиться каждой минутой.

Стрелец

Тяжелый день для Стрельцов, которых будут преследовать и финансовые сложности, и психологические проблемы. Пусть все перегорит и освободит место для позитива, который скоро придет.

Козерог

В этот день Козерогу лучше не спрашивать у знакомых, что с ними случилось, иначе они набросятся на Козерогов, как на виновников. Порой лучше дать человеку самостоятельно разобраться с проблемой.

Водолей

Чувство тревожности из-за не до конца сделанной работы заставит Водолея в этот день с тройным усилием и рвением наброситься на дела, но не следует тратить все силы, поскольку восстановить их будет некогда.

Рыбы

У Рыб также появится желание срочно завершить приостановленную ранее работу, но это может вызвать недопонимание со стороны избранника, которому захочется провести время наедине с вами.

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