Гороскоп на октябрь 2019 года: Овны покажут себя не с лучшей стороны, Раки могут получить повышение, а Весам следует заняться домом

Овен

В октябре Овны могут показать окружающим не самую свою лучшую сторону, проявив закрытость, недоверие и ничем не объяснимую настороженность в отношении даже самых дорогих и близких людей. Хорошо, что такое поведение будет носить лишь временный характер.

Телец

Тельцам придется собрать волю в кулак, чтобы вернуть хорошее отношение к своей работе, иначе лень, осенняя хандра и апатия полностью отобьют желание приходить на службу и отдаваться ей с прежним энтузиазмом.

Близнецы

Звезды уверены, что настрой на позитив поможет Близнецам преодолеть недоверие и плохое отношение со стороны окружающих. Однако силы будут таять очень быстро, поэтому весьма кстати окажутся встречи с хорошими, приятными и веселыми людьми, а также умение расслабляться.

Рак

В этом месяце у Раков возможны подвижки в лучшую сторону на работе. Не исключено, что речь может идти о повышении, если не в должности, то хотя бы о прибавке к зарплате. Однако помещать этому могут ссоры с коллегами, поэтому конфликтов лучше избегать.

Лев

Львы в этом месяце просто будут купаться в любви и личном счастье, однако если весь месяц будет безоблачным в плане отношений, то в последних числах на горизонте могут появиться грозовые тучи. Успехи в личной жизни перекочуют и на работу, куда Львы будут приносить новые и полезные идеи для бизнеса.

Дева

Звезды предостерегают Дев от желания рискнуть в делах и поставить на кон все, что у них есть, поскольку госпожа фортуна в этом месяце отвернулась от представителей данного знака. Правда, в личной жизни Дев произойдут изменения, так как они встретят сразу несколько интересных людей и появится даже возможность выбора.

Весы

Весам следует не сдаваться ни при каких обстоятельствах, не терять веры в свои силы и способности, иначе справиться с проблемами будет практически нереально. Следует привести в порядок не только дела на работе, но и дома, может быть, закончить давно начатый ремонт.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам позаботиться о здоровье в этом месяце. Возможно полезной станет смена рода занятий, хобби или имиджа. Внутри Скорпиона с невероятной силой разгорится чувство ревности к избраннику, которое будет ничем не мотивировано, поэтому следует себя сдерживать.

Стрелец

Стрельцов потянет в дорогу в этом месяце, и, скорее всего, вместе с представителями данного знака в путешествие отправятся его близкие, родные или же избранник. И было бы все хорошо, если бы не финансы, о которых звезды настоятельно советуют побеспокоиться Стрельцам.

Козерог

На этот месяц Козероги могут спокойно собирать вещи и переезжать жить на работу, поскольку дома их все равно практически не будет. Отдавая все силы службе, которая, к слову, принесет солидную прибыль, следует не забывать об осторожности – доверять малознакомым людям не следует.

Водолей

Хорошее время для тех Водолеев, которые решили выучить нечто новое для себя, однако не следует лениться, иначе дела пойдут из рук вон плохо. При этом речь идет не только о работе, но и домашних делах, забросив которые легко можно впасть в осеннюю хандру и даже депрессию.

Рыбы

Представители данного знака найдут умиротворение в помощи родным и близким по дому, но это не означает, что у Рыб все будет плохо на работе. Просто именно дом в этом месяце станет для Рыб тем местом, куда они будут торопиться каждый день. От проблем с деньгами Рыб спасет их дальновидность и принятые ранее решения.