Гороскоп на 1 октября: Тельцы затевают революцию, с Близнецами произойдет трансформация, а Скорпионам не следует спешить делать выбор

Овен

В этот день Овны настолько погрузятся в свою работу, что им придется задействовать все способности их головного мозга, чтобы завершить начатое дело и отправиться наконец-то домой.

Телец

Тельцы, вполне вероятно, могут устроить дома бунт, поскольку посчитают сложившуюся систему взаимоотношений и даже ведения хозяйства требующими обновления.

Близнецы

Прочтенная недавно книга оказала на Близнецов скрытое влияние, но в этот день оно начнет проявлять себя, правда, в чем это будет выражаться, звезды умалчивают.

Рак

Нестандартные идеи насчет получения дополнительного дохода могут быть отброшены разумом, хотя чутье Раков выступит на их стороне. Потребуется совет со стороны.

Лев

Скрытое влияние на Львов окажут их друзья, действия которых в итоге заставят представителей этого знака измениться. Все вокруг меняется рано или поздно, но для Львов эта трансформация пойдет на пользу.

Дева

Если Девы давно мечтали о смене рода деятельности, то настал тот самый день, но если таковая возможность даже не рассматривалась, то открывшиеся перспективы застанут представителей данного знака врасплох.

Весы

Весы также ощутят глобальные перемены, но в случае с их авантюрной натурой это будет только на руку представителям данного знака – как воспользоваться ветром перемен они знают.

Скорпион

Скорпионов могут поставить в неудобное положение сменой сложившейся и устоявшейся картины мира. Не спешите делать выбор, для начала убедитесь, что он вам подходит.

Стрелец

В этот день от Стрельцов может потребоваться много усилий для поддержания партнерских отношений. Если вы мало общались со своим партнером в последнее время, то это следует немедленно исправить.

Козерог

Самое время заняться рутинными делами на работе, но если они уже сделаны, то можно изучить весьма отдаленные перспективы, о которых пока что никто даже не думал.

Водолей

Водолеи в этот день получат прилив сил для завершения совместного с партнером проекта. Отметить прорыв в делах лучше в романтической обстановке с избранником.

Рыбы

Особое удовольствие Рыбы получат только в том случае, если необходимый по дому ремонт будет сделан их собственными руками. Впрочем, дома станет хорошо даже если розетку заменит мастер.

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