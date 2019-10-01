В Мордовии 29-летний мужчина пойдет под суд по обвинению в убийстве знакомого

В Чамзинском районе суд вынесет приговор в отношении 29-летнего гражданина, обвиняемого в убийстве знакомого.

Днём 24 июля нынешнего года возле села Большое Маресьево указанного района 29-летний обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим 43-летним знакомым, который также был пьян. В процессе выяснения отношений младший участник ссоры жестоко избил оппонента. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Известно, что обвиняемый и его жертва занимались ремонтом водоотводящей трубы под проходящей в упомянутом районе железной дорогой.

Материалы уголовного дела в отношении 29-летнего гражданина находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что житель Торбеевского района во время ссоры едва не убил жену.

Источник: mordovia.sledcom.ru