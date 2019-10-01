Гороскоп на 2 октября: Овны станут лидером, Девы получат важный урок, а Стрельцам предоставится шанс завести новых друзей

Овен

В этот день Овны испытают прилив сил, которые позволят им возглавить любую команду, однако умному лидеру следует прислушиваться к мнению подчиненных, иначе он может быть свергнут.

Телец

В своих попытках манипулировать окружающими Тельцам следует быть предельно осторожными, ведь далеко не всем нравится исполнять чужую волю.

Близнецы

Звезды уверены, что этот день станет поворотным для Близнецов, которые начнут наконец принимать решения самостоятельно, не спрашивая совета у других людей.

Рак

Раки смогут собрать вокруг себя в этот день команду единомышленников, правда, придется потратить немало сил и времени на общение с каждым ее членом.

Лев

Прилив сил испытают Львы, которым звезды советуют истратить этот дар на благие дела. Не важно чем именно заниматься, главное, чтобы все (или большинство людей) вокруг вас остались довольны.

Дева

В этот день, предупреждают звезды, Девы смогут получить важный жизненный урок, но кто именно будет «учителем», они не уточнили, поэтому запоминайте все, а затем в спокойной обстановке отделите зерна от плевел.

Весы

Весы в этот день будут ходить по минному полю – вокруг будет масса людей, готовых сорваться на первом встречном. Будет счастьем пережить этот день без единого скандала.

Скорпион

Скорпионам предоставляется право взять в свои руки бразды правления, поэтому не упустите шанс управлять своей жизнью самостоятельно, не требуя одобрения окружающих.

Стрелец

Силы в этот день даются Стрельцам не для того, чтобы расправиться с врагами, а для того, чтобы завести новых друзей, поэтому с самого утра настраивайтесь на позитив.

Козерог

Лучше всего Козерогам будет остаться наедине с собой и углубиться в изучение вопроса, который ранее не поддавался осмыслению. Вас ждет успех в этом деле, уверены звезды.

Водолей

Водолеи в этот день получат огромную силу слова, но обращаться с этим даром следует очень аккуратно, чтобы случайно не ранить знакомого или близкого человека.

Рыбы

Если у Рыб есть ответственная работа, то лучше будет ее выполнить именно в этот день, поскольку Рыбы будут хорошо мотивированы, у них много сил и уверенности в себе.

Читайте также Гороскоп на октябрь 2019 года: Овны покажут себя не с лучшей стороны, Раки могут получить повышение, а Весам следует заняться домом