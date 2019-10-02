Два студента одного из техникумов Мордовии подозреваются в краже бензина и дизельного топлива

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали двух парней, которые подозреваются в краже бензина и дизельного топлива.

Стражами порядка было установлено, что два жителя Инсарского района 2000 и 2001 годов рождения, которые являются студентами аграрного техникума, на протяжении нескольких дней из бензоколонки, расположенной на территории упомянутого учебного заведения, сливали в канистры топливо, а затем на автомобиле, принадлежащем одному из них, вывозили украденное за пределы техникума.

Кроме того, подозреваемые слили бензин из бака автомобиля марки ВАЗ-2107, который был припаркован возле дома законной владелицы.

Украденное топливо молодые люди перепродавали владельцам сельскохозяйственной техники по заниженным ценам. Сумма ущерба составила порядка 20,5 тыс. рублей. В общей сложности подозреваемые похитили 60 литров бензина и 400 литров дизельного топлива.

В отношении парней было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф