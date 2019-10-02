Министерство спорта, молодежной политики и туризма Мордовии нарушило антикоррупционное законодательство

В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности одного из региональных министерств.

В ходе проверки деятельности министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушения при представлении отдельными государственными гражданскими служащими и руководителями подведомственных указанному министерству учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Были зафиксированы факты сокрытия информации о полученных доходах, объектах недвижимости и земельных участках, транспортных средствах, счетах в кредитных организациях, а также имели недостатки при предоставлении сведений о расходах.

К дисциплинарной ответственности были привлечены 4 государственных гражданских служащих министерства и 5 руководителей подведомственных министерству учреждений.

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Источник: prokrm.ru