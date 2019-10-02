В Мордовии по иску прокуратуры суд признал недействительным договор аренды муниципального имущества

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора региона в интересах Тургеневского городского поселения о признании недействительным договора аренды.

Указанный договор был заключен между администрацией упомянутого населенного пункта и МП Ардатовского муниципального района «Тургеневожилкомхоз».

Вопреки требованиям законодательства, ответчики исключили из оспариваемого договора условия по внесению арендатором арендной платы, по несению арендатором расходов по поддержанию имущества в надлежащем порядке и по взысканию неустойки в случае неуплаты арендатором арендной платы.

В результате неправомерных действий сторон были созданы более выгодные условия для хозяйствующего субъекта по сравнению с первоначальными условиями договора аренды. Имущество фактически было передано в безвозмездное пользование и без несения бремени затрат на содержание спорного имущества.

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Источник: prokrm.ru