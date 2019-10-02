Два жителя Мордовии пойдут под суд по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девочки

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

В начале декабря прошлого года 17-летняя пострадавшая и её подруга гостили у своего знакомого. В жилье последнего в это время также находились несколько мужчин. Когда пострадавшая собралась идти домой, два участника компании 29- и 30-летнего возраста совершили в её отношении насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф