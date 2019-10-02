Гороскоп на 3 октября: Тельцов ждет отпуск, Раки и Скорпионы будут искать новых партнеров, а у Козерогов намечается отличный день

Овен

Труды Овнов, направленные на продвижение по карьерной лестнице, могут в этот день дать определенный результат.

Телец

Высока вероятность того, что в этот день Тельцы отправятся в долгожданный отпуск, но может возникнуть проблема с документами, поэтому перед уходом из дома лучше еще раз проверить наличие всех нужных бумажек.

Близнецы

Изобретательность Близнецов и их отличное воображение подкинут новые идеи для бизнеса, но перед тем как воплощать их в жизнь, следует все тщательно взвесить и обдумать.

Рак

Звезды советуют Ракам посетить в этот день все социальные мероприятия, которые только будет можно, ведь там они познакомятся с будущими бизнес-партнерами.

Лев

В этот день Львы завершат проект, над которым они долго трудились. При этом их успехи будут настолько высоко оценены, что данное направление могут за ними закрепить с повышением в должности.

Дева

Талант руководителя и бизнес-чутье помогут Девам выгодно использовать полученную издалека информацию.

Весы

В гости к Весам могут заглянуть их партнеры по бизнесу, результатом чего может стать новый и успешный впоследствии проект.

Скорпион

Мотивированным и полным сил Скорпионам следует найти новых бизнес-партнеров для удачной реализации задуманных проектов. Отличными местами для поиска станут социальные мероприятия, проходящие неподалеку.

Стрелец

Стрельцы, которые еще вчера разбивали лоб о непреодолимую стену, смогут в этот день увидеть, что стена исчезла, как по мановению волшебной палочки.

Козерог

У Козерогов будет просто отличный день: хорошие новости на работе, дома появится повод гордиться детьми, а в личной жизни – полная идиллия и гармония.

Водолей

Старший товарищ поможет Водолею реализовать его проект. При этом помощь будет оказана как советом, так и материально-финансовыми ресурсами.

Рыбы

У Рыб, которые внезапно получат информацию, за которой давно гонялись, появится шанс помочь своим друзьям и коллегам. За это они отблагодарят Рыб и, скорее всего, не только словами.

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