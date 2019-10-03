В учебный центр УФСИН РФ по Мордовии на обучение прибыли сотрудники отделов специального назначения

В межрегиональный учебный центр УФСИН РФ по Мордовии на обучение с целью совершенствования профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации прибыли сотрудники отделов специального назначения.

На обучение прибыли сотрудники из Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карелии, Коми, Северной Осетии-Алании, Чечни, Ставропольского края, а также Архангельской, Астраханской, Белгородской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской и Тамбовской областей.

Руководство учебного центра провело организационное собрание, в ходе которого особое внимание было обращено на успешное освоение учебных дисциплин, соблюдение требований служебной дисциплины, распорядка дня и уставных взаимоотношений.

С прибывшими сотрудниками был проведен входной контроль. Ответы слушателей засвидетельствовали, что они владеют фундаментальными знаниями по направлению профессиональной деятельности.

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Источник: 13.fsin.su