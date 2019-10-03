В Мордовии бывший заместитель начальника отдела полиции пойдет под суд по обвинению в краже денег

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции, который обвиняется в похищении денежных средств.

В период с 2011 по 2016 год бывший заместитель начальника линейного отдела полиции Саранска Рузаевского ЛО МВД России на транспорте похитил денежные средства в сумме более 400 тыс. рублей, которые выделялись на служебную деятельность. С целью сокрытия своих преступных действий обвиняемый составлял фиктивные документы.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru