Гороскоп на 4 октября: у Близнецов появятся новые соседи, Львы настроены на романтику, а Девы должны купить подарок избраннику

Овен

Временное расставание Овнов с избранником только добавит страсти в их отношения. Это поймут оба, когда они лишатся компании своей половинки.

Телец

Гости в доме Тельца смогут стать для хозяина не только источником ценной информации, но и кладезем знаний в нужных ему областях.

Близнецы

Новые соседи Близнецов могут оказаться интересными и даже полезными людьми с хорошими связями. Почему бы не устроить импровизированную вечеринку в честь новых соседей и не познакомиться с ними поближе?

Рак

Раки, которые уже давно ищут способ подзаработать, смогут в этот день получить весьма полезные сведения, просто читая статистические данные или же бороздя просторы Сети.

Лев

В этот день Львы будут безумно романтичны и захотят встретиться со своим избранником в соответствующей обстановке. В ходе интимной беседы любимый раскроет некоторые свои тайны.

Дева

Если избранник Дев давно присмотрел для себя одну вещь, которую так и не решился купить, то самое время сделать любимому неожиданный подарок.

Весы

Новые люди, которых Весы встретят в этот день, новые впечатления или же новые знания могут серьезно изменить взгляды представителей данного знака на некоторые вещи.

Скорпион

Изучение нового материала в этот день подтолкнет Скорпионов провести собственное исследование на интересующую тему.

Стрелец

Со Стрельцами может связаться давнишний приятель, с которым они не виделись тысячу лет. Правда, друг сильно изменился – это окажется совершенно другой, новый человек, которого, впрочем, будет приятно узнавать заново.

Козерог

Хороший день для того, чтобы сделать финансовое вложение или инвестицию. Данных будет много и все они будут многообещающими, но перед принятием решения все следует еще раз взвесить.

Водолей

Если в отношениях возникла напряженность, то Водолеям следует открыто и честно поговорить со своим партнером. При этом данный совет касается и работы, и романтических отношений.

Рыбы

Рыбам, успевающим сделать все дела на работе, могут дать дополнительную нагрузку в виде задания, с которым просто не может справиться коллега.

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