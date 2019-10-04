В Мордовии судебный пристав списал долг по кредитным платежам с банковского счета местного жителя

С банковского счета жителя Мордовии был списан долг по кредитным платежам.

В отделе судебных приставов по Инсарскому и Кадошкинскому районам находилось на исполнении исполнительное производство о взыскании с жителя Кадошкинского района в пользу банка задолженности по кредитным платежам на сумму более 400 тыс. рублей.

Недавно должник положил деньги на свой банковский счет, намереваясь отдохнуть в другой стране.

По причине того, что мужчина не исполнил решение суда о погашении задолженности в добровольном порядке, судебным приставом-исполнителем были приняты меры по взысканию денег, находящихся на его расчетном счете в банке.

В итоге со счета жителя Мордовии были списаны денежные средства, достаточные для погашения долга в полном объеме, которые были перечислены в счет погашения задолженности по кредитным платежам. Кроме того, с должника был взыскан исполнительский сбор в доход федерального бюджета.

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Источник: r13.fssprus.ru