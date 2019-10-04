В Саранске сотрудница банка пойдет под суд по обвинению в краже денег со счета клиента

В Саранске суд вынесет приговор в отношении сотрудницы банка, которая обвиняется в краже денег со счета клиента.

В марте прошлого года 39-летняя жительница Саранска, занимая должность старшего менеджера–операциониста одного из банков города, создала и распечатала расходный кассовый ордер на выдачу денег в сумме 500 тыс. рублей со счета одного из клиентов и расписалась на нём. В качестве получателя женщина указала себя.

Дабы коллеги ничего не заподозрили, обвиняемая сообщила кассиру банка, что она является родственницей упомянутого клиента, а также заявила, что последний якобы попросил её снять деньги.

Спустя несколько месяцев сотрудница банка похитила ещё 900 тыс. рублей, находящихся на счету пострадавшего.

Украденные деньги обвиняемая тратила на погашение своих кредитов и ремонт квартиры.

О противоправных деяниях женщины стало известно, когда пострадавший пришел в банка, дабы закрыть вклад и снять свои денежные средства.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф