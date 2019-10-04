Гороскоп на 5 октября: Тельцам следует решить имеющиеся проблемы, Раки должны избавиться от препятствий на пути, а Скорпионы смогут поучиться

Овен

В этот день Овны окажутся на стартовой решетке, а светофор будет гореть желтым. Не пропустите начало «гонки», в которой у вас есть все шансы победить.

Телец

Душевные переживания заставляют Тельцов колебаться, как пламя свечи на ветру. Пришло время разобраться со всеми проблемами, чтобы вновь обрести уверенность в себе.

Близнецы

Близнецы в этот день почувствуют всю тяжесть камня, который они удерживают, чтобы полностью не развалился их замок. Хорошо, если рядом есть человек, который поможет и подставит плечо в этот момент.

Рак

Если на пути Раков в этот день появится препятствие, то его нужно отодвинуть в сторону без малейших колебаний, уверены звезды, даже если это будет знакомый человек.

Лев

В этот день Львам не помешает пойти на поводу у инстинктов и посмотреть, куда их приведет эта дорожка.

Дева

Девы будут недоумевать, почему у других есть все, а у них нет ничего. Звезды уверены, что Девам нужно набраться терпения, ведь их запросы слишком высоки и удовлетворить их не так уж и легко.

Весы

Весам следует идти к поставленной цели, даже если другие к ней не смогли и подступиться. Звезды не сомневаются, что эта цель ждала именно вас.

Скорпион

Агрессивные действия одного из знакомых Скорпиона не должны пугать представителей данного знака, ведь им есть чему поучиться у того, кто так смело и дерзко себя ведет.

Стрелец

Несмотря на то, что различные дары и удовольствия сами будут идти к Стрельцам, им будет сложно усидеть на месте из-за переизбытка энергии и агрессивного поведения.

Козерог

Козероги могут сорваться на хамах, грубиянах и невеждах, отплатив им той же монетой – аналогичным поведением. Однако это опасный путь, уверяют звезды – становиться теми, кого вы так ненавидите.

Водолей

Слишком много идей в голове у Водолея. Самым сложным заданием в этот день будет выбрать одну из них, чтобы начать воплощать в жизнь.

Рыбы

Не самое лучшее время для Рыб, чтобы проявить свою ранимую натуру. За окном одни бесчувственные хищники и выходить из дома без «бронежилета для души» звезды не советуют.

Читайте также Гороскоп на октябрь 2019 года: Овны покажут себя не с лучшей стороны, Раки могут получить повышение, а Весам следует заняться домом