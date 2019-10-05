Жительницу Саранска, севшую за руль без водительского удостоверения, приговорили к обязательным работам

В Саранске 29-летнюю местную жительницу, которая села за руль, будучи лишенной водительского удостоверения, приговорили к обязательным работам.

29-летняя жительница Ленинского района Саранска была лишена водительского удостоверения по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не смутившись отсутствием прав, горожанка вновь села за руль автомобиля.

Решением суда в отношении жительницы Саранска была избрана мера наказания в виде 150 часов обязательных работ.

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Источник: r13.fssprus.ru