Гороскоп на 6 октября: Овнам потребуется команда, Львам дан зеленый свет, а Весы могут рассчитывать на помощь друзей

Овен

Чтобы эмоциональные Овны получили в этот день возможность реализовать свои планы, им придется начать работать в команде.

Телец

Звезды предлагают Тельцам быть в этот день спонтанными, и узнать окружающий мир с иной стороны, неизвестной до этой поры представителям данного знака.

Близнецы

Близнецам не стоит зацикливаться на мимолетном негативе. Лучше посмотреть на удручающие вещи в отдаленной перспективе и тогда ситуация предстанет в более выгоном свете.

Рак

Звезды предупреждают Раков о том, что в этот день их попытаются «прижать к стенке» нелицеприятными фактами, но память представителей этого знака тоже хранит некоторые убойные аргументы.

Лев

Перед Львами светофор с включенным зеленым сигналом, который подсказывает, что можно смело действовать, ломая все преграды на своем пути.

Дева

Из Дев попытаются сделать «плохого парня», искажая суть сказанных ими слов. Злого умысла, скорее всего, нет и речь идет о банальном недопонимании, которое разрушит диалог.

Весы

Весам следует просто пережить этот день, не особо заботясь о будущем. Если возникнут сложности, обратитесь за помощью к друзьям.

Скорпион

В этот день действия Скорпионов будут значительно полезнее, чем попытки сначала разобраться в сути. Усвоенные на совершенных ошибках уроки станут бесценным опытом.

Стрелец

Неожиданные события окажутся, к немалому удивлению Стрельцов, приятными для них и даже радостными.

Козерог

Широкополосное шоссе, по которому двигались Козероги, превратится в этот день в узкую однополосную улицу, и если не стать агрессивным, то никогда не преодолеешь это бутылочное горло.

Водолей

Водолеи в этот день получат преимущество, если не будут выбирать сторону, сохранят нейтралитет и, как следствие, объективность суждений.

Рыбы

В ситуации с сыром посреди комнаты, мышкой и котом Рыбы будут грызуном, поэтому им следует трижды подумать, прежде чем бежать за добычей, ведь кот в этот день не спит.

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