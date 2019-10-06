Гороскоп на 7 октября: Близнецов и Раков не захотят слушать, Козерогам потребуется помощь влиятельных людей, а Рыбам лучше плыть по течению

Овен
Если когда-то Овны мечтали стать звездой, то этот день настал – они окажутся в центре всеобщего внимания, их будут чествовать за выдающиеся качества, ими будут восхищаться.
Телец
В этот день у Тельцов будет очень много поводов проявить агрессивность, но звезды советуют сдержать себя и тогда все негативные моменты разрешатся сами собой.
Близнецы
Близнецам будет сложно в этот день достучаться до окружающих, потому что все они вдруг превратятся в эгоистов, слышащих только себя. Нужно сделать все возможное, чтобы вас услышали.
Рак
У Раков будет схожая с Близнецами проблема – на их тоже никто не будет обращать внимания. Потребуется приложить немало усилий, чтобы ваш голос был услышан.
Лев
Звезды уверяют, что у Львов будет прекрасный день. Полные духовной энергии и физических сил Львы вместе с партнерами будут продвигаться к успеху.
Дева
В этот день Девы получат силы, чтобы начать реализовывать заранее составленные планы. Следует позаботиться как о физическом, так и о духовном здоровье.
Весы
Представителям этого знака постараются помешать в делах. Смелее, Весы, вперед! С вами поддержка коллектива и уверенность в своих силах.
Скорпион
Звезды требуют, чтобы Скорпионы встали с дивана и приступили к активным действиям. Хватит молчать, громогласно заявите миру о своих планах и начинайте действовать.
Стрелец
Фантастический день для Стрельцов, которым окажется по плечу любая задача. Можно смело и с уверенностью в успехе двигаться к поставленной цели.
Козерог
Звезды советуют Козерогам в этот день привлечь к себе внимание влиятельных людей, чтобы начать воплощать в жизнь заранее составленный план.
Водолей
Водолеев ждет удача буквально на каждом шагу, нужно только не упустить момент и схватить заветную жар-птицу за хвост.
Рыбы
Рыбам будет лучше в этот день плыть по течению, но если вы заметите, что человека тянет к вам, но он не решается сделать первый шаг, то сделайте этот шаг сами.
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