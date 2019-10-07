Гороскоп на 8 октября: Тельцов подведет техника, Львов завалит работой, а Весы станут первопроходцами

Овен

Овны смогут встретить на общественном мероприятии новых и интересных людей, которые впоследствии станут хорошими деловыми партнерами.

Телец

В этот день Тельцов может подвести техника (аппаратура), которой они пользуются в повседневной жизни. Пригласите мастера или знакомого, который сможет устранить неисправность.

Близнецы

Романтическая встреча Близнецов и его избранника перерастет в беседу на увлекательные темы, вследствие чего оба будут заняты поисками ответов на заинтриговавшие их вопросы.

Рак

В семье Раков могут возникнуть проблемы и даже ссоры из-за нового крутого гаджета, который доставят в этот день, поскольку все захотят испытать новинку в деле.

Лев

На работе у Львов ожидается небольшой завал – мелкие, но ответственные поручения начальства, телефонные звонки и переговоры, а также другие рутинные дела.

Дева

Звезды уверены, что в этот день Девы смогут получить дополнительный доход. Возможно также, что ожидаемая к получению сумма окажется большей.

Весы

Весы станут тем человеком, который покажет окружающим новый путь и первым начнет движение по нему. Не стоит пугаться роли первопроходца, ведь именно им впоследствии достается вся слава.

Скорпион

Скорпионы могут подумать, что они сошли с ума, так как видят и чувствуют то, что другие не замечают. Вы не больны, просто ваша чувствительность в этот день будет на максимуме.

Стрелец

Новые и интересные сведения представители данного знака получат от друзей и Стрельцам даже будет что добавить по этой теме, но перед этим лучше убедиться в правдивости имеющихся данных.

Козерог

Козероги в этот день смогут показать себя во всей красе: их мнением будут интересоваться, так как накануне Козероги получат важные данные и станут единственным их обладателем.

Водолей

Самое время Водолеям пройти обучающие курсы, но если представители этого знака уже записаны на таковые, то в этом случае их ждет познавательная беседа. Делайте заметки!

Рыбы

Звезды советуют Рыбам искать подсказки к решению накопившихся проблем в своих снах, но если человек их не запоминает, то следует довериться интуиции.

Читайте также Гороскоп на октябрь 2019 года: Овны покажут себя не с лучшей стороны, Раки могут получить повышение, а Весам следует заняться домом