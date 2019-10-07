В Лямбирском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика погиб 26-летний парень

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погиб 26-летний молодой человек.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 5 октября на 15-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. 26-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ, врезался в грузовик марки Scania, который двигался в попутном направлении.

От полученных телесных повреждений водитель легковушки скончался на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф