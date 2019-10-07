В Кочкуровском районе пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором пострадала женщина

В Кочкуровском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.

ДТП произошло днём 4 октября на территории села Мурань. 36-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Чери» в состоянии алкогольного опьянения, проезжая мимо дома №54, расположенного по адресу – улица Центральная, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство выехало на обочину, а после этого опрокинулось.

Пострадала 36-летняя пассажирка иномарки. Женщина была госпитализирована.

Было установлено, что у виновника ДТП нет водительского удостоверения. В отношении автомобилиста был составлен административный материал.

Ранее сообщалось о том, что в Рузаевке ДТП унесло жизнь 57-летнего мужчины.

Источник: гибдд.рф