Проект «Подвиги» из Саранска выпустит первую в России книгу о современных подвигах детей

4 октября проект «Подвиги» из Саранска запустил краудфандинговую кампанию на сайте Planeta.ru, чтобы собрать средства на издание первой в России книги о подвигах современных детей. «Волшебные сказки о детях-героях» – уникальное издание, которое включает 30 реальных историй мужественных и добрых поступков подростков и детей, изложенных художественным языком. После каждой сказки создатели книги поместили фактическую информацию о ребенке, чтобы читатели смогли «познакомиться» с героем поближе.

Книга «Волшебные сказки о детях-героях» подходит для чтения детьми младшего школьного возраста, но лучше всего – для семейного чтения и классных часов в школах. Все иллюстрации в книге нарисованы талантливой художницей из Саранска Юлией Широниной. Кроме того, в каждой книге ребенок найдет красочный плакат, на котором можно записывать свои яркие впечатления и добрые дела.

От идеи до начала верстки издания прошло полгода. Все работы по подготовке книги были оплачены партнерами проекта «Подвиги», среди которых сооснователь агентства интернет-рекламы Nectarin Денис Шапкарин, управляющий партнер инвестиционного фонда Armor Capital Борис Жилин, основатель компании Headliner Николай Муравьев и другие частные лица. Теперь книгу осталось напечатать. Именно с этой целью создатели «Волшебных сказок о детях-героях» открыли сбор средств на сайте Planeta.ru, где каждый желающий сможет принять участие в издании книги.

Проект «Подвиги» уже имеет опыт сбора краудфандинга на издание книги. Первая книга «100 подвигов обычных людей» вышла еще в 2014 году и была тепло принята читателями: ее покупали в семьи, в школы и даже в книжные магазины.

«Мы надеемся, что наша вторая книга понравится читателям не меньше, – говорит главный редактор проекта Наталья Широкова. – Было довольно трудно выбрать 30 историй из сотен подвигов детей и подростков, о которых мы писали в последние годы, но мы постарались подобрать максимально разноплановые истории, чтобы маленькие читатели поняли: подвиг не ограничивается спасением жизни. Для нас же это возможность сказать всем детям-героям спасибо – мы искренне ими восхищаемся. Приятно, что в книгу вошли три истории о наших юных героях из Мордовии, а одна из историй даже попала на обложку!»

Создатели книги планируют напечатать тираж в ноябре и отправить читателям до новогодних праздников, чтобы «Волшебные сказки о детях-героях» порадовали читателей в качестве удивительного и полезного подарка.