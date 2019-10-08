Гороскоп на 9 октября: Близнецы будут в творческом пике, Раки должны выбрать цель, а Водолеям предстоит провести важные изменения

Овен

Звезды призывают Овнов дарить своим близким всю любовь и отдавать им всю теплоту, на которую Овны только способны, так как позже это вернется к ним в десятикратном размере.

Телец

Тельцы в этот день получат силы, чтобы совершить реальные изменения в своей жизни, а не откладывать перемены на очередное завтра.

Близнецы

В этот день, скорее всего, Близнецам не удастся создать ничего своего, но не стоит отчаиваться. Лучше почитать труды великих, вдруг там найдется нечто интересное именно для вас.

Рак

Для Раков будет важно понять, чего же они на самом деле хотят. Когда же это случится, то их уже ничто не остановит, поскольку их энергии в этот день хватит на небольшую АЭС.

Лев

Усилия Львов, произведенные на романтическом направлении, наконец-то принесут плоды – Львы просто будут купаться в красоте, приятных сюрпризах и любви.

Дева

В этот день от Дев потребуется максимум внимания и усилий направить на свой внешний вид, так как они будут приглашены в одно очень интересное место, где встречают по одежке.

Весы

Если у Весов есть выбор – вступать в романтические отношения или нет, то лучше сделать этот выбор с умом, так как начав отношения в этот день, завершить их уже не будет ни сил, ни возможностей.

Скорпион

Сердце Скорпионов будет в этот день грустить о давно прошедшей любви, но не следует идти у него на поводу. Нужно начинать жить дальше и думать о будущем.

Стрелец

Пока что у Стрельцов идет взлет в романтических делах, но не стоит забывать, что за взлетом всегда идет падение. Правда, до падения еще далеко, романтика только начинается.

Козерог

Звезды уверены, что Козерогам следует бросить свой «чемодан без ручки», насколько близким и дорогим он бы не был. Следует вложить все силы в новый, более перспективный проект.

Водолей

От Водолеев могут потребовать произвести изменения, хоть они будут долгими, неприятными и, возможно, незначительными на первый взгляд, но очень важными.

Рыбы

Рыб в этот день может затянуть в водоворот эмоций не только романтических и любовных, но и борьбы за власть, и выбраться из него будет крайне сложно.

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