Бывший директор ООО «Водоканал-Ковылкинский» пойдет под суд по обвинению в гибели рабочих

В Ковылкинском районе суд вынесет приговор в отношении бывшего руководителя организации, который обвиняется в гибели рабочих.

31 августа прошлого года бывший директор ООО «Водоканал-Ковылкинский» не обеспечил соблюдение правил техники безопасности и норм охраны труда, в результате чего при осуществлении аварийно-восстановительных работ по ликвидации засора канализационных сетей три слесаря скончались по причине отравления канализационными газами.

Указанные работники не проходили обучение в области охраны труда, медицинский осмотр, а также не были обеспечены средствами и приборами, необходимыми для безопасного производства работ.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru