Гороскоп на 14 октября: Овны начнут ревновать, Тельцы могут спокойно проваляться день в кровати, а Рыбам лучше держаться вдали от сплетников

Овен

Размолвка и временное расставание с любимым может вызвать у Овнов необоснованное чувство ревности. Лучше насладитесь одиночеством, ведь вскоре вы вновь будете вместе.

Телец

В этот день Тельцам будет сложно заставить себя сделать что-либо. Не считайте себя лентяем, ведь иногда бывает просто нужно проваляться в кровати целый день.

Близнецы

Близнецам будет сложно сконцентрироваться на чем-то, особенно если речь идет об изучении нового материала. Поговорите об этом со знающими людьми, они помогут вам все быстро понять.

Рак

Друг Раков может внезапно разбогатеть и попросить совета у представителей данного знака. Он, правда, совету не последует, но этот факт не отразится на вашей дружбе.

Лев

Избранник настолько погрузился в бизнес-проект, что Львы перестанут себя чувствовать желанными и любимыми. Подождите день-другой, и все вернется на круги своя.

Дева

Девы почувствуют прилив сил и будут уверены, что теперь они могут решить любую задачу. Однако не следует себя переоценивать, не взвалите на свои плечи непосильную ношу.

Весы

В этот день Весы будут открыты для экспериментов со своей внешностью, чтобы стать еще более сексуальными и привлекательными. Правда, избранник может не увидеть перемен, так как будет занят на работе.

Скорпион

Скорпионов ожидает прекрасный вечер в кругу семьи или друзей. Один из близких или членов компании будет не в духе, однако это не помешает всем остальным отлично провести время.

Стрелец

Масса важных дел по дому заставят Стрельцов сильно нервничать уже к полудню. Следует делать небольшие перерывы каждые два часа, и тогда вы спокойно встретите вечер.

Козерог

В этот день Козерогам следует отдохнуть от бурно проведенных предыдущих суток. Не нужно думать о будущих делах, иначе переживания не позволять набраться сил.

Водолей

Громадные перемены буквально обрушатся на голову Водолеев в этот день. Срочно что-то с этим делать не стоит, лучше подождите и все хорошенько обдумайте.

Рыбы

Рыбы окажутся в кругу соседей или знакомых, которые обожают сплетничать. Избегайте такого общества, ведь нет сомнений, что вы являетесь одним из поводов для таких «бесед».

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